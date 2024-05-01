味全龍「龍王」王維中上月28日對富邦悍將先發5.2局無責失，隔天球隊把他降下二軍，希望他能夠在跳過1次先發輪值的情況下，把能量裝滿後再回來，之後也會有相同模式讓徐若熙到二軍調整。

龍隊本週只有4場比賽，因此在前天依照計畫讓王維中下二軍調整，總教練葉君璋表示，原本有想說要讓徐若熙先休息，但看起來王維中身體感覺比較疲累，因此改變順序。

王維中今年重回先發角色，至今出賽5場，除了4月14日在首打席就挨中信兄弟岳東華強襲球打中腿，僅投2局就退場，其餘4場比賽都能至少投滿5局，自責分率2.25表現不俗。

葉總認為，王維中至今表現，不論是內容、結果，看起來都很好，「掌控比賽節奏、配球也都沒什麼缺點，現在就是看起來在拉長局數上體能是有點吃力，但相信經過一輪調整應該會往上。」

王維中則表示，過往自己先發都有用球數太多的情況，可能5局投完已經80幾球，對體力消耗也大，今年他不會刻意去追求三振，也減少投出不必要的引誘球，「不要用太複雜的心態去丟，積極攻擊好球帶，其他靠守備幫忙，這是今年比較大的改變。」

為何今年有這樣的改變？王維中透露，主要是看鋼龍、布里悍2位洋投在先發時有感而發，「他們投起來是舒服的，投完5局可能還控制在6、70球，這樣長局數一定沒問題。」