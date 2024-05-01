針對是否有參與北士科招商會議，元大人壽數度透過聲明，先是否認曾參與北士科的相關會議，後則表示當天是應北市產業發展局邀請，討論內湖數位內容創新中心BOT案，而非北士科。對此台北市長蔣萬安1日進入議會接受質詢時也被問及該議題，蔣則坦言他也認為相當奇怪，不過政風處已經啟動調查，會責成其釐清事實真相，還給當事人清白。

民進黨台北市議員許淑華指出，於2020年參與會議的元大人壽人員，透過聲明表示當天是於下午4時抵達市府大樓，與產發局討論的主題為「內湖數位內容創新中心BOT案」，簽到當時並未留意簽到表的主題，事後也未曾收到任何會議紀錄。聲明中也指出，會面中2人皆未討論到任何有關北士科的議題，僅討論「內湖數位內容創新中心BOT案」。

許淑華也調出會議紀錄與當時的簽到紀錄，質疑開會時間點與元大人壽的聲明差了2個小時，此外，其他場的訪談簽到表，時任副秘書長、會議主持人林育鴻都會親自簽名，且針對來訪的單位都不會先寫明職稱，不過與元大訪談的簽到表，不僅林育鴻並未簽名，就連元大人壽的來客，都預先寫好職稱，與其他場訪談的狀況完全不同，質疑簽到表有偽造的可能性。

國民黨議員游淑慧則是於質詢階段，請來當時曾參與該場會議的工商服務科長許健輝。當時以產發局科技產業服務中心主任與會的許健輝則表示，當時確實於下午2時召開會議，談論的內容也都是以北士科相關議題為主，是否有談論到「內湖數位內容創新中心BOT案」他已無印象，且該場會議也是由時任副秘書長林育鴻所邀請。

對此蔣萬安也坦言，包含市府過去的會議紀錄，還有元大的聲明，這放在一起一比，確實是有落差，這當中不管是議員提出的疑點，或是外界提出的質疑，已經請政風處針對這些疑點深入調查，會去找相關人士詢問清楚，並且會將相關調查的過程與結果完整公布，「尊重政風處調查程序，不能只追求快，而是要調查清楚。」