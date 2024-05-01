根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15％，推估有350萬人飽受膝關節疼痛所苦。對此，耕莘醫院骨科醫師楊鯉魁指出，退化性關節炎狂補鈣其實沒用，因補鈣主要是補硬骨，而硬骨跟硬骨中間的部分才叫做關節。另外，他還提到，包括習慣盤腿、蹲著做事、跪著擦地板及翹二郎腿，都是容易引發退化性關節炎的姿勢，日常生活應盡量避免。

醫師楊鯉魁於個人粉專發影片指出，退化性關節炎主要是關節在經年累月摩擦或受傷後，使關節軟骨出現磨損，而此磨損情況就可能導致關節發炎。除了年長者外，包含體重過重、勞動工作者（如搬重物及需要爬上爬下）、更年期婦女等，都是退化性關節炎的好發族群，值得特別注意。

談及退化性關節炎的症狀，楊鯉魁點出，例如走路膝蓋痠軟、關節容易僵硬和明顯腫脹、膝蓋活動時卡卡或有異常聲音、按壓膝關節部位會感到疼痛等，都要留意，一旦發現有類似情況，應盡快就醫檢查。

另外，楊鯉魁提及，在診間常聽到患者詢問，「有退化性關節炎是否需要補鈣？」他則解釋，補鈣對於退化性關節炎來說，其實是沒有幫助的，因補鈣主要是補硬骨，而硬骨跟硬骨中間的部分才叫做關節。

至於退化性關節炎的治療方式，楊鯉魁說，肥胖者需進行體重管理，也可做些物理治療，像是肌力訓練、伸展運動等，都能發揮正面效益。另外，若有就醫，醫師會開立消炎止痛藥來對付急性發炎疼痛狀況，也可能會在跟患者討論後，做注射治療，如類固醇、玻尿酸及增生療法。若上述方式都沒用，就可能得考慮採取手術治療。

楊鯉魁提醒，日常生活中如習慣盤腿、蹲著做事、跪著擦地板及翹二郎腿等，都是容易引發退化性關節炎的NG姿勢，應盡量避免。他並強調，有退化性關節炎仍要多動，若膝關節在痛時就不敢動，那膝關節周遭的肌肉就會萎縮退化沒力，導致病況越來越嚴重，只要選擇適合的運動，就能達到保養的目的。