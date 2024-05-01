加州大學洛杉磯分校(UCLA)爆發了衝突，在校園親巴勒斯坦抗議者，與反對抗議者發生衝突，反對者試圖拆除他們的裝備，引發了雙方人馬大打出手，還有人趁亂朝抗議營地丟煙火。衝突的起因與校方的態度有關，校交宣布抗議活動「非法」並敦促活動人士離開後，原本隱忍的反對抗爭者就開始對抗爭營動發動騷擾。

NBC報導，在校方定抗議團體是非法以後，揮舞著以色列國旗的反抗議者於當地時間晚上10點45分左右，朝抗議營地丟擲煙火，空氣中瀰漫著化學物質的氣味。

🚨#BREAKING: Violent clashes are breaking out between pro-Israel and Pro-Palestine protesters at UCLA, with fireworks long with multiple items being thrown with injuries



📌#LosAngeles l #California



Currently, violent clashes and multiple fights are breaking out between… pic.twitter.com/pYnRrUFg9R — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 1, 2024

之後，有些人動手想要拆除營地的設備，並且一直高喊著「非法」，這引發巴勒斯坦支持者的憤怒，衝突從夜間一直持續到今天早上。

洛杉磯加大的財務長布洛克(Gene D. Block)一方面敦促抗議者離開，一方面譴責反對抗爭者的行為也不對。

All of this was being posted and filmed and UCLA did nothing?



pic.twitter.com/wwpl2c7t3M — Luc Bernard (@LucBernard) May 1, 2024

他說：「許多示威者以及來到該地區的反示威者，都以和平方式進行活動。但坦白說，有一些人的策略令人震驚和可恥。」

他繼續說道：「加州大學洛杉磯分校支持和平抗議，但不支持激進主義，那會損害我們的學術使命，並讓人們感到受到欺凌與威脅。」

布洛克表示，大學已加強了保安工作，「請執法部門調查最近的暴力行為」。但由於警察沒有進到校園內，所以衝突沒有減弱。

洛杉磯市長凱倫•巴斯(Karen Bass)辦公室稱，警方與校方已經有過連絡，在得到同意後就佰進入學校維持治安。