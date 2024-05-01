少子化時代來臨，台灣去年出生人口數僅13萬5571人，將嚴重衝擊學校招生，台中市議員陳淑華指出，台中市各國小今年學生數減少500多，明年估計更將減少1700多、減班數量達60班，推估6年後減班數量更僵高達300至400班，可能造成部分國小必須關閉或併校，她要求市府應及早準備因應對策。

台中市議會1日進行教育文化業務質詢，民進黨議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、謝家宜關心少子化衝擊學校招生與減班問題，陳淑華說，截至今年3月底，全市7歲的孩子共2萬8821人、6歲者有2萬7109人、5歲者僅2萬5339人，呈現逐年遞減情況，未來少子化浪潮將衝擊基層教育系統。

受少子化影響，未來幾年內許多國小勢必面臨減班問題，陳淑華說，依照出生人口數推算，未來2年生源減少，每年入學人數都會比前一年減少1700至1800人，預計2031年全市國小減班數量約400班，但部分區域國小近幾年入學人數仍增加，顯示教育均衡已有失衡情況，她呼籲市府應重視此問題，透過大數據分析讓教育資源獲得合理分配，也應先規畫未來的老師如何分配。

陳俞融則說，少子化問題衝擊校園，且近幾年各校生源數分配不均的問題嚴重，以北屯區為例，有國小112學年度招生人數為30人、今年則僅剩17人，北區的賴厝國小今年新生有363人、僅相隔1公里外的健行國小卻只有59名新生，憂心未來各校入學情況呈大者恆大、小者恆小，呼籲教育局未雨綢繆。

教育局表示，為因應少子化的問題、降低學校受到減班衝擊，目前已調整各校均控留教師比例，並將評估調降班級人數的可行性；另針對各校招生落差大的問題，教育局將密切關注，並規畫新設學校招生班級數及調整學區、協助轉介，同時協助各校發展辦學特色、汰換相關設備。