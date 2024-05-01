廢死議題長久以來引起正反雙方支持者論戰，至今在台灣仍是沒有定論的議題。近日一名前監所管理員（獄警）分享自己的經驗，透露許多受刑人根本毫無悔意，期滿沒過多久就會回到監獄，甚至在任職期間還多次陷入差點被打的情況，讓他直言支持廢死的人太天真了。

一名網友今（1）日在「Dcard」表示，過去曾經在某監獄的分監擔任監所管理員，各種刑期的罪犯都有收治，死刑犯屬於第2皮的囚犯，雖然每天只有1小時可以運動，但不需要工作，且因為快死了常常無法無天，長官也因為同原因很少核准違規，讓死刑犯們更愛作怪挑戰底線。

原PO提到，最皮的則是俗稱「三振犯」的受刑人，這群人因為不得假釋，只要辦違規基本一定會有這群人，且常常在離開違規舍房的同一天又打架而住進去，每天不是打架就是想辦法藏違禁品，如他就曾抓到有罪犯將筆芯替換成螺絲起子的，「我那天也不知道為什麼會去檢查他的筆，但還好有抓到，要不然就不知道會發生什麼大事」。

「我們上班就是跟他們鬥智鬥力！」原PO指出，自己在任職期間遇過多次差點被打的狀況，有次帶工場交代需獨自管理100多人，結果受刑人發生衝突，他只能以自己的生命為優先考量，馬上跑出工廠將門反鎖並按警鈴求援。

原PO也分享，在他任職的機關，所謂的教化制度就是請和尚、牧師等到監獄內談佛經、聖經，並請一些老師上關於性平、家暴的課程，但實際上出獄的罪犯們再犯率超高，沒過多久就會回到監獄搞怪。

原PO認為，在這套教化系統難以改善罪犯的情況下，若直接廢死把死刑犯改成無期徒刑不得假釋，只會造成獄警的工作環境更加惡化，「他們很常跟我說出去後絕對要走回正途，但現實的結果就是繼續犯罪被關，這才是現實世界」。

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