新竹縣芎林鄉縣議員鄭昱芸因涉助理費貪汙案入監服刑，新竹縣選會辦理補選，鄉代會副主席陳星宏和鄉代彭信康，將代表藍綠捉對廝殺，傳出無黨籍鄉代劉名揚也有意代表民眾黨參選，民眾黨主席柯文哲1日到芎林鄉公所閉門會談1個小時，插足芎林鄉縣議員補選的政治動作明顯。

媒體詢問民眾黨會派員參與芎林鄉縣議員補選嗎？柯文哲竟回說「還有1個多月，到時再說！」

芎林鄉縣議員補選將在6月1日投票，陳星宏代表藍軍參戰，民進黨則由彭信康角逐，2人實力在伯仲之間，2日都將到縣選委會登記，傳出劉名揚也要參選，地方政壇認為若形成三腳督的戰局，很有可能「保送」彭信康。

在閉門會談結束後，柯文哲偕同陳星宏和劉名揚一起下樓，到公所對面的知名蛋糕店合影，蛋糕店老板直說「我支持副主席陳星宏，桌上還有他的名片!」柯文哲要離開時與陳星宏握手，陳與劉名揚未透露對閉門會談的內容，稱就是和柯文哲聊聊天，「我們各自努力！還要再溝通！」

會不會登記代表民眾黨參選？劉名揚說，他目前是無黨籍，加入民眾黨來不及，和柯文哲討論就是選完後才加入民眾黨，事實上討論合作已經很久，在鄉代選舉時柯文哲就有幫忙，讓他吸引年輕族群拿到鄉代第一高票，是否登記參選還在評估。

陳星宏說，與柯文哲會談是有聊到縣議員補選問題，他和劉名揚都是很好的同事，有機會藍白合也是很棒，但還在努力協調，柯文哲說「繼續加油！」

陳星宏和劉名揚對縣議員補選若是三強鼎立，不諱言誰都沒有把握當選，並很有可能讓 民進黨彭信康當選，所以要找最佳的「勝利方程式」，還要再繼續溝通。