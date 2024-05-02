國家通訊傳播委員會（NCC）1日委員會通過亞洲衛星電視董事長變更案，同意由亞衛董事黃東烈擔任董事長，以附加附款方式，要求業者每年提供股東名簿給NCC說明實質受益人，同意換發執照。黃東烈現任世新大學董事，兼任新聞系客座副教授多年，也曾任中央社副社長，媒體經驗豐富。

甲山林董事長祝文宇2022年4月以禾豐傳媒向華衛集團董事長王志隆買下華衛旗下亞衛的85％股權，亞衛2022年5月向NCC申請董監事變更，NCC今年2月許可其他董事、監察人及總經理變更，但因亞衛提出由范瑞穎擔任董事長，考量范瑞穎擔任東森電視董事，涉及廣電產業水平及垂直整合等問題，因而駁回申請。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，黃東烈是今年2月通過的董事變更人選之一，整個案件相對單純，亞洲衛視這次並沒有再新提董事人選。

黃東烈表示，謝謝主管機關的審查，寰宇電視台的同仁專業優秀，有良好基礎，一直以提供優質新聞為職志，甚受觀眾好評，董事會將繼續為同仁最好之後盾。寰宇電視也回應，其在國際新聞及台灣觀點的深度報導，有口皆碑，未來在新團隊努力下，有助媒體間的良性競爭與提供閱聽眾優質正確的新聞資訊。

至於外傳亞衛公司股東涉借名及代持情事，NCC於審查過程中，多次請亞衛提供相關說明，亞衛均否認。NCC爰依衛廣法第15條、行政程序法第96條第2項規定，要求亞衛應於每年股東常會開會前15日內，提供股東名簿給NCC，並說明該公司股份的實質受益人，若涉有代持或借名情事，將依行政程序法廢止原處分。