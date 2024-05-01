台中1名A男，是甲女國小時的補習班老師，甲女國小畢業後經常於路上與其巧遇，故二人進而熟識並交換聯絡方式。A男明知甲女係未滿14歲之女子，竟在汽車旅館房間內，對甲女為猥褻行為2次，甲女父親發現女兒網路之對話訊息有異後報警，法院審理後依對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為，共2罪，各處有期徒刑8月。應執行有期徒刑1年2月。可上訴。

判決指出，A男為成年人，其為補習班老師，因甲女就讀國小時曾在其任職之補習班補習，甲女國小畢業後經常於路上與其巧遇，故二人進而熟識並交換聯絡方式。於112年5月26日16時許，與甲女在汽車旅館房間內，脫去甲女衣物後，撫摸甲女之胸部及陰部，對甲女為猥褻行為1次。

2周後又於112年6月9日16時許，2人在汽車旅館房間內，A男脫去甲女衣物後，撫摸甲女之胸部及陰部，以舌頭舔甲女陰部，並由甲女手為其「打手槍」，對甲女為猥褻行為1次。嗣甲女之父於112年6月10日發現甲女於網路之對話訊息有異，經與諮商師討論後通報而查知上情。

法院審酌，被告前無犯罪紀錄，素行良好，其明知甲女前在其所任職之國小補習班補習，知悉甲女案發時未滿14歲，性自主判斷能力尚在發展階段，智識未臻成熟，竟對甲女為猥褻行為2次，影響甲女之身心發展，依對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為，共2罪，各處有期徒刑8月。應執行有期徒刑1年2月。可上訴。

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