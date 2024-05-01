大陸情歌天王薛之謙唱紅多首熱門歌曲，近期正在舉辦巡迴演唱會，一票難求的情況下足見他的超高人氣。沒想到薛之謙近日鎮江開唱，在說話環節他突然摸了滿頭大汗的男舞者，下一秒舔了他的汗說「好酸喔」，嚇得男舞者秒變臉；舔汗畫面在網上瘋傳，掀起網友熱議。

薛之謙出了名對粉絲好，到大陸各地開唱也會配合當地風土名情，加入各種特別環節，但近日他在演唱會上，在聊天環節時，走到一位跳到滿頭大汗的男舞者身邊，伸出手摸摸他溫柔表示，「哇！好辛苦喔！」；但下一秒薛之謙卻將手指放到嘴邊，用舌頭嚐了一下，竟脫口「哇！你的汗好酸喔！」。

薛之謙在演唱會上舔男舞者的汗，嚇壞全網。（圖／摘自新浪音樂微博）

男舞者見到薛之謙瘋狂舉動，嚇得瞬間瞪大眼睛，還擺出作嘔的表情，台下也出現粉絲大喊，「你才酸！真噁心！」，但薛之謙卻神情自若，還問說「誰？我吃醋不行嗎？」；薛之謙詭異行為在網上掀起熱烈討論，「太誇張了吧，這行為正常？」、「做做樣子就好，他真的舔…」、「滿噁的」。

不過，有忠實粉絲跳出來解釋，當日演唱會是在鎮江，當地特產是醋，所以薛之謙才會在演唱會上融入有關醋的哏，不然怎麼會說汗是酸的，還有把歌詞改成跟醋有關、在台上抱醋缸玩偶。