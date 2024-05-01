台南市正副議長賄選案10名被告一審全被判無罪，引發輿情譁然。媒體人黃揚明指出，其中郭再欽、林士傑、楊志強、李文俊、黃怡萍、黃麗招等6人均曾被檢方聲押並經法院裁定羈押，若經過司法各審級審判後，這6人仍無罪定讞，依據《刑事補償法》規定，這些人每收押一天，都可請求3千元至5千元的國家賠償。郭再欽若無罪定讞，國家至少要賠他18萬元刑事補償金；6人合計會賠償至少約100萬元。這些都是全民埋單。

「郭再欽若無罪定讞，全民至少得賠他18萬！」黃揚明發文提到，台南地院昨宣判台南市議會正副議長賄選案一審判決，10位被告均無罪，目前台南地檢署已表態將上訴。這10位被告中，包括郭再欽、林士傑、楊志強、李文俊、黃怡萍、黃麗招等6人均曾被檢方聲押並經法院裁定羈押。

黃揚明指出，其中，郭再欽被收押60天最久，其他人也都被收押50多天，若經過司法各審級審判後，這6人仍無罪定讞，那麼依據《刑事補償法》規定，這些人每收押一天，都可以請求3千元至5千元的國家賠償。也就是說，郭再欽若無罪定讞，國家至少要賠他3000元乘以60天，也就是18萬元的刑事補償金；而這6人合計會賠償至少約100萬元。他直呼，「當然，這些都是全民埋單。溫馨！」

網友表示「民主聖地，民進黨當主子，全民供養」、「民進黨開啟了另一個黨國時代」、「黨國政府早就橫行八年了」、「只看到郭再欽、邱莉莉…一干人犯可以笑呵呵，衰到人民慘兮兮」、「司法已死，人民無奈」、「真的全民又要納稅人的錢去付，真的好扯喔」、「讓這個黨繼續執政下去，台南已做出示範了，就是黨羽犯罪，皆無罪也，百姓如果還不醒悟，快悔之已晚了」、「民進黨的清廉正直真的沒標準」。