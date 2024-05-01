台中市1名在補習班擔任國小生補習的A師，去年在路上巧遇昔日教過的甲女國中生，互留聯絡方式後，接連2次載甲女到汽車旅館，撫摸其胸部、舔陰部，並要求甲女幫其「打手槍」，甲女父親從兩人對話記錄發現有異報警，經檢方偵結起訴，台中地院審理，認A師對未滿14歲女子為猥褻行為，2罪各判有期徒刑8月，合併應執行1年2月，仍可上訴。

檢方起訴指出，A男為補習班老師，因未滿14歲甲女就讀國小時，曾在其任職的補習班補習，甲女國小畢業後，經常在路上巧遇A師，進而互留聯絡方式，A師竟在去年5月26日下午4點多，載甲女到台中市北屯區1家汽車旅館，在房內脱去甲女衣物後，撫摸其胸部及陰部，對甲女猥褻1次。

去年6月9日下午4時許，A師又約甲女共赴台中市南屯區汽車旅館，脫掉甲女衣物後，已舌頭舔其陰部，進而要求甲女幫其「打手槍」，翌日甲女之父發現女兒在網路與A師對話訊息，氣得報警，經台中市警局婦幼隊報告警察官偵查起訴。

台中地院法官認為，A師知悉甲女案發時未滿14歲，性自主判斷能力尚在發展階段，智識未臻成熟，竟對甲女猥褻2次，影響甲女身心發展，經甲女、甲父在準備程序時表示沒有和解意願，請求對A師從重量刑，兼衡其犯後坦承犯行，2罪各處有期徒刑8月，合併應執行有期徒刑1年2月，因A師未能取得被害等人諒解，法官認尚不宜給予A師緩刑之諭知。

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