基隆一名林姓男子長期對80歲老母親施暴，4月30日午後林男於基隆住處疑似發酒瘋，竟徒手勒住母親頸部，使其喘不過氣，幸好當下鄰居撞見報警，警方火速將林男制伏。警方調查林男不僅有前科，4年內已是第3度對母親施暴。經檢方複訊後，以林男有反覆對母親家暴之虞，1日凌晨向法院聲請預防性羈押獲准。

據了解，林姓男子有多項前科，還常對母親施暴。昨日中午被樓下鄰居發現，林男竟以手勒住母親脖子，害她喘不過氣來，鄰居連忙上前制止，林才鬆手，但林母頸部已有瘀傷。

警方接獲鄰居報案後趕至現場，林男因酒醉，連站都站不穩，說話顛三倒四；警方待其酒醒後，詢問他為何以手勒住母親頸部，他也說不出原因。

警方後續調查，發現林男4年來已是第3次對老母施暴，認為林母屬於高風險關懷家庭，除持續通報社會處社工員協助關懷外，並將林男依家暴傷害、傷害直系血親尊親屬罪移送基隆地檢署辦，另以林男有反覆實施家暴之虞，建請檢察官應對林男預防性羈押。

基隆地檢署檢察官昨日深夜複訊林男後，1日凌晨向基隆地方法院聲押林男獲准。