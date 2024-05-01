大陸「五一」假期首日的1日凌晨2時10分左右，S12梅龍高速廣東省梅州市大埔縣段往福建方向K11＋900m附近，發生高速公路路面塌陷事件。截至5月1日15時，事故共造成20輛車陷落，涉及人員共54人，其中確認死亡人數24人，30人救治中暫無生命危險。

根據《新華社》的報導指出，估測公路塌方的路面長度約17.9公尺，面積約184.3平方公尺。（取自央視新聞）

道路除了大面積坍塌之外，現場更有多輛車已燒成空殼。（取自澎湃新聞）

根據《新華社》的報導指出，估測公路塌方的路面長度約17.9公尺，面積約184.3平方公尺。具體事故原因正在進行調查，目前當地省委省政府迅速指揮調度救援工作，成立事故救援現場指揮部，包含公安、應急、消防、衛健、交通、礦山救護隊等投入約500多人參與現場救援。目前梅大高速雙方向車道全部封閉，車輛需注意繞行。

而從《央視新聞》的空拍畫面可以看到，道路除了大面積坍塌之外，現場更有多輛車已燒成空殼，甚至還有目擊者指出，現場的爆炸聲不斷傳出。同時更有一名乘車者向《極目新聞》還原當時的狀況，她坐在她老公的車上，結果車子突然爆胎，下車一看才發現路面坍塌，她直言「萬幸在塌陷前瞬間衝了過去，後面的車就遭殃了」。