桃園市警察局辦理關老師專業培訓講習，邀請心理師到局授課。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警察局辦理關老師專業培訓講習，邀請心理師到局授課。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

全台員警輕生事件頻傳，不分黨派議員都認為警察心輔制度「關老師」淪為「官老師」，角色定位衝突、教育訓練流於形式，應引進外部資源。警察局長吳坤旭指出，全市有17位關老師，另有11位專業諮詢委員和2名委外心理師，同仁可免費自主預約諮詢不用跟警政單位回報，免怕長官知悉或貼標籤。

「花瓶政策大可不必！」議員彭俊豪和許家睿說，全台近4年有22名警察輕生，今年上半年就有6位，顯見警察心理健康問題日益嚴重，但警政署「關老師制度」卻很弔詭，由單位長官兼任，關老師等於「官老師」，試問有誰願意主動跟自己的長官深入促膝長談或表露工作上的壓力，甚至擔憂被「標籤化」為問題人物，影響到前途或未來，無怪乎自殺數不減反增，建議擴大到全市身心診所都能免費心理諮詢，員警持診斷證明就核銷給補助。

議員楊朝偉和黃婉如說，過去就為「藍色警服下的掙扎」抱屈，認為市警局原有的「關老師」心輔系統淪雞肋，力促讓員警自行尋求外部醫療資源，降低內部因素造成的心理健康黑數。議員李宗豪則呼籲不要一味追求績效數字，要用獎勵代替懲處，減輕壓力。

警察局訓練科說，桃園市有17名參與過心理輔導專業課程訓練的「關老師」，因應近2年社會變化幅度大，也遴聘11名心理師或身心科醫師，擔任警察局心理諮詢委員，提供同仁即時的心理輔導諮商，去年下半年更擴大委外與2名心理師合作，員警可自行預約前往就診，出示服務證就能免費心理諮詢，每小時1600元的諮商費由心理師向警局核銷，過程都以代號及密件辦理，院方不會回報就診情況及相關紀錄，同仁也無需向警局回報，落實隱私保障、避免被貼標籤，今年以來已服務29人次。

「最怕是隱忍不說！」訓練科也提到，今年輕生警，沒有一個是單位列管的，因此全面推動「珍愛生命守門人」，盼讓每個同仁有警覺性，發揮同儕互助力量，不諱言願意接受心理諮商的員警較年輕，認為輔導是正常紓壓管道，但資深同仁相對抗拒，會持續努力突破，防患未然。