嘉義1名男子阿志（化名）與未滿14歲Ａ女交往成為男女朋友，2人因此同居，後來A女因腹痛就醫後引產，醫院依法通報後發現，阿志與A女發生6次性行為，因此被依對於未滿十四歲女子為性交罪，共6罪，各處有期徒刑3年4月。應執行有期徒刑5年。可上訴。

判決指出，阿志於Ａ女成為男女朋友，並同住在阿志當時的租屋處同居，阿志明知Ａ女係未滿14歲之女子，竟基於對於未滿14歲之女子為性交之各別犯意，在租屋處未違反Ａ女意願，以其陰莖插入Ａ女陰道內之方式，對Ａ女為合意性交行為共6次。

法院調查，被告雖未以強暴、脅迫或其他違反Ａ女意願之方式對Ａ女為性交行為，然其明知Ａ女為未滿14歲之女子，仍與Ａ女發生性交行為，已難認有何值得同情之特殊情狀。又被告對Ａ女發生性交行為之次數有6次，勢必對Ａ女的合理性知識認知造成一定程度之影響，另被告於本案前，因對未滿14歲之少女Ｃ女為性交行為，並以違反Ｃ女意願之方式為之，經新竹地院判刑確定。

法院審酌，被告明知Ａ女之年紀為未滿14歲，雖是經過Ａ女同意，發生性行為6次，應給予被告一定程度之刑度非難，惟念及被告犯後坦承犯行，態度良好，又被告業與Ａ女及家屬達成調解，依對於未滿十四歲女子為性交罪，共6罪，各處有期徒刑3年4月。應執行有期徒刑5年。可上訴。

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