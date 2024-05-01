高雄岡山區一年一度的「籃籗會」於4月30日及5月1日在河華街重磅登場，岡山戶政事務所把握活動最後1天到場設攤，透過趣味滿點的「檔案應用知識王」問答遊戲及「哪羊才正確？ Part2－結婚登記宣導篇」臉書抽獎活動，成功吸引大批民眾熱情參與。

岡山籃籗會是具有百年歷史的文化盛事，每年3次集會，分別於農曆3月23日媽祖生日、中秋前夕8月14日以及9月15日義民節舉行，為岡山區注入熱鬧氛圍和商機。岡山戶政積極響應在地年度盛事，透過趣味的問答遊戲宣導檔案應用服務、防詐騙三步驟、人籍合一原則、線上申辦戶籍登記、性別平等及人口政策等多項重大政策，與市民共同參與這個擁有百年歷史的傳統活動。

為鼓勵青年男女適齡婚育，岡山戶政事務所特別在5月20日結婚登記高峰前夕，於臉書推出「哪羊才正確？ Part2-結婚登記宣導篇」趣味問答活動，不僅有機會抽到超實用的全聯禮券和精美禮品外，現場參加者還能加碼獲得時尚購物袋，吸引大批民眾玩得不亦樂乎。