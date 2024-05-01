大陸女星范冰冰是著名女演員，自2006年起每年她都在《福布斯》中國名人榜前十名，過去曾獲得東京國際電影節、聖塞巴斯蒂安電影節、金雞獎、金馬獎、百花獎和亞洲電影獎等著名獎項；近年她多在海外發展，日前她在杜拜領獎，一襲金袍聖母的造型獲得網友討論。

范冰冰2010年曾在坎城影展上穿著「龍袍」禮服，霸氣的造型獲得外界廣泛關注，每每現身活動的造型總會成為討論焦點，近日她前往杜拜領EMIGALA 2024 年度時尚偶像獎，只見她一襲Stéphane Rolland 2023春季高級訂製時裝的金色長袍亮相，僅露出臉蛋、手臂和胸口，帽兜上鑲著無數紫水晶，搭配碎鑽首飾，整個人十分貴氣。

范冰冰金袍造型相當華麗。（圖／范冰冰經紀人提供）

這樣的造型卻被笑很像《神隱少女》的「無臉男」，但大多數粉絲仍力挺：「美爆惹美爆惹！」、「這是誰家的月光女神下凡了？」、「偉大的一張臉」、「把頭髮梳成這樣，還披個袍子給她頭蓋骨形狀都箍出來還是美得令人心服口服」、「永遠不會在舒適區呆著敢於挑戰新造型的亞洲洲花」、「埃及豔後」。

范冰冰身穿Andrea Brocca紅寶石皇冠領禮服。（圖／范冰冰經紀人提供）

范冰冰同場第二套禮服來自義大利新銳設計師Andrea Brocca，紅色的皇冠型禮服搭配5米的黑色雪紡紗裙擺，詮釋復古女伶的風情，時尚表現力也獲得設計師本人的轉發認可。