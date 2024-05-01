容易落淚的人通常心最軟，他們淚點很低，容易與人起共鳴，《搜狐網》分享3生肖最易感愛哭，不管感動、激動和難過的情緒，都能讓他們濕了眼眶，他們外表或強悍或冷漠，內心卻柔軟善良，非常值得交往。

▌生肖虎

生肖虎表裡反差很大，他們大多很穩重，經常充當別人的支柱，他們遇事波瀾不驚的樣子，讓人特別安心，其實生肖虎內心很敏感，容易對所見所聞感同身受，淚點很低，看似百煉鋼，實則繞指柔，這樣的人值得交往。

▌生肖猴

生肖猴很少洩露自己的真實情緒，很多人以為他們為人冷淡，也不愛參與周圍人的八卦討論，好像對什麼都漠不關心，事實上生肖猴情感豐富，只是不習慣在人前展示，他們內心柔軟，經常因為一部電影或聽到某句話而落淚，生肖猴善良純粹，做朋友很不錯。

▌生肖雞

生肖雞給人感覺開朗陽光，喜歡分享正能量，但其實他們本質多愁善感，同情心和同理心很強，情緒容易被觸動，經常為別人的事情而哭，當自己遇到難題時，卻只會咬牙不出聲，努力堅持，是善良又勇敢的人，跟他們做朋友錯不了。

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