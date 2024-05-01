日媒本週三（1日）報導引述政府官員說法，東京和巴黎準備就簽署《相互准入協定》（RAA）進行談判，這將使得日本自衛隊和法國軍方更容易舉行聯合防衛演習，日本首相岸田文雄將將於本週四（2日）訪問巴黎，預計他將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤，預計將就此談判並期達成協議，兩國希望加強雙邊安全關係，以阻止中國大陸的海上擴張行為。

《相互准入協定》內容涉及簽署國軍隊在夥伴國境內（例如聯合訓練）時的法律地位。省去了繁冗的入境審查，並簡化了攜帶武器和彈藥的程序。日本已經和澳洲、英國締結了RAA，目前也正在與菲律賓進行談判。

法國在南太平洋擁有領土和軍事基地，與日本和澳洲一樣，法國高度關注不斷加強在印太地區軍事活動的中國大陸。去年，陸上自衛隊與法國陸軍在新喀里多尼亞（Nouvelle-Calédonie，於澳洲東北方）聯合演習，而航空自衛隊與法國空軍則在宮崎縣進行了聯合演習。

兩國政府透過締結《防衛裝備品及技術移轉協定》和《物品勞務相互提供協定》（ACSA）加強橫向聯繫，《防衛裝備品及技術移轉協定》允許兩國相互出口軍事裝備，《物品勞務相互提供協定》允許兩國交換食品和燃料，以進行彼此的培訓，岸田希望透過簽署RAA進一步加強法國在印太地區的參與角色。