網紅罔腰（江甜菲）為了在生理上，成為真正的女人，2018年到泰國接受變性手術，回台之後也將身分證上的性別更改為女性。近日她拍片透露時常遭到酸民騷擾，會問她是泡男湯還女湯等嘲諷言論，令她不滿拍片回擊，直嗆：「酸民請繞道」。

罔腰在臉書上傳一段影片，她無奈表示常遇到有人會在她的粉專上，問一些奇怪的問題，數量多到會讓她想要翻白眼，他們會留言問她：「妳的構造跟女生一樣嗎？」、「泡湯是泡男湯還是女湯？」甚至有的人會說：「你是變性的，那你不應該去泡湯吧」。

對於這樣的說法，罔腰直言：「why？為什麼？我花這麼多時間，那麼多努力去讓自己成為一個女性，那我就該享有中華民國女性，該擁有的對待」，她強調自己的身體構造已經跟女性一模一樣，只能泡女湯。

此外，她表示還有人會問她是要怎麼進行性行為，讓罔腰傻眼，覺得對方很沒常識，還敢到她的粉專留這樣的言論，讓她無言表示：「你們真的不怕被自己的老婆和小孩看到嗎？這種人最多都是男性，而且是中年大叔居多，超級多的」。

她強調自己每天的生活「跟你們的老婆一樣」，把自己打扮得漂漂亮亮後，去工作賺錢。而且她已經做完變性手術，胸部包含喉結都已經做完，也換了女性身分證，因此她呼籲網友不要再亂留言了，會顯得很沒常識，而如果是想要當酸民的，她直言：「請繞道！」