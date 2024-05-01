桃園市長張善政在勞動節前往捷運綠線G12站工地慰問勞工，並發加菜金。張善政表示，潛盾機在地底下施工，相當辛苦，熱、溼外還要忍受空氣品質不佳。每天綠線工程約1200人出勤，感謝他們在勞動節仍上班，期盼後年可以局部通車。

張善政1日到G12站工地慰問，並對捷運4個工程標案，包含高架段GC01標、桃園車站以南的地下段GC02標、以北的GC03標，以及機電系統與軌道車輛的GM01標，發慰問金。張善政說，自己讀書時，暑假都會自願到工地實習，因為夏天，真的非常辛苦，雖然在橋上、鐵路，但卻沒有像是潛盾機在地底下這麼辛苦。

張善政提到，潛盾機作業環境又熱又溼，空氣也不好。張善政說，很多人享受方便的交通建設，也應該飲水思源，想到建設時這些工程師、勞工們的辛苦付出。他也說，尤其捷運綠線是首條市府自辦的捷運工程，也要捷工局、勞動局多多關心本籍、外籍勞工。

因捷運綠線工程4個標案約1200人出勤，張善政說，感謝他們，勞動節都沒有休息，無論是高架、地面、地底，都有人為工程打拚，也期待在他們努力下，後年可以讓綠線達成北段通車。