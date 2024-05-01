駕駛因乖乖守法減速停紅燈，卻遭到後方遮輛追撞，相當無奈。

積非成是的交通亂象？有駕駛日前行經新北市中和區連城路時，因看見前方號誌已轉為紅燈，便減速要停車，但沒想到，不僅一旁的2輛車加速通過，他也在減速的當下遭到後方車輛追撞，讓他感嘆自己守法卻被追撞，且新車才牽不到2個月就變事故車，非常無奈。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段26秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市中和區連城路上，有駕駛行經開路段時，遠遠就看見號誌轉為紅燈，但仍有其他2輛車，不僅沒減速，還加速闖紅燈而過。

不料，當駕駛要減速停等待紅燈時，下一秒就被後方車輛「無注意路況」直接追撞，讓他感到無奈表示，新車才牽2個月，就被1輛10年以上的老車撞成事故車，「難道要闖紅燈才能躲掉嗎？」，直呼交通地獄不是說假的。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「積非成是的交通亂象」、「交通工地導致號誌不清楚，再加上後方駕駛未保持安全車距」、「保險買多點吧，守法都不能保障自已了」、「下場就是後車全責」、「後車駕駛應該沒在注意燈號與保持車距，被撞車主是減速停等還被追撞，也只能先嘆氣了」、「紅燈這麼久了還能撞，罰則輕到大家都想闖紅燈」。