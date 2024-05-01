台南44歲朱姓男子，去年在台南某超商見一女子單獨購物，趁機伸手觸摸胸部，女子告訴家人後報警，警方將朱男當場逮捕，並依性騷擾送辦，法院依性騷擾防治法第二十五條第一項之罪，處拘役50日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，朱男於民國112年12月20日21時56分許，在臺南市某超商內，因見A女正在超商內採購商品，竟意圖性騷擾，乘A女行走間不及抗拒之際，以手觸摸A女胸部1下得手。嗣經A女告知家人後，旋通知員警到場將朱男以現行犯逮捕。

法院審酌，被告乘告訴人不及抗拒之際而為附件犯罪事實所示性騷擾行為，欠缺尊重他人對身體之自主權利及心理感受，亦造成告訴人精神痛苦，所為應予非難；考量被告坦承犯行，尚未與告訴人達成和解或予以賠償兼衡其犯罪之動機、目的、有一傷害犯罪前科，依性騷擾防治法第二十五條第一項之罪，處拘役50日，可易科罰金。可上訴。

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