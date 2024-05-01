單身出門真的要多注意自身安全，日本一名女子日前入住一間青年旅館，深夜在入睡後，隱約察覺床鋪的背後有呼吸聲，女子翻過身查看後她卻嚇傻，旁邊竟躺著一名裸上身的陌生男子，對方發現她醒來，立即將她的嘴巴捂住，試圖剝奪她的求救方法，隨後男子就迅速逃離現場。

根據日本媒體《每日放送》報導，這名日本女子於上月29日入住福岡縣柳川市一間青年旅館，沒想到被安排到男女混和區，當天她的房間內設有2張上下舖，共可供4人入住，當晚她熄燈睡去後，隱約聽見有距離自己超近的呼吸聲，讓她嚇到隨即想尖叫，不過對方卻比她更快速的摀住她的嘴。

男子犯案後隨即逃離，過沒多久即遭警方逮捕，原因是因為他無照駕駛又闖紅燈，被當地警方依違反交通法規現行犯逮捕，女子也在通報警方後，隨即鎖定犯案人，不料發現他早就被逮，警方立即向他進行調查，而男子卻說「我沒有什麼好說的」，男子隨後也被依猥褻未遂嫌疑遭到逮捕。

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