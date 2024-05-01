國民黨立委牛煦庭日前舉行記者會透露將修正勞動基準法，部分內容與試用期有關，引起各界議論紛紛，雖然綠委反嗆現行勞基法根本沒有試用期，但不少網友卻認為，實務上試用期就是存在，且就連官股銀行都有。

鄉民「tommy88520」昨（4月30日）天在PTT八卦板表示，雖然實務上試用期不論是在外國或是在台灣都很常見，但其實他根本沒聽過有工程師在試用期階段薪水被打折的，反串酸「是什麼產業會去在意這個東西啊？會不會根本是假議題，問號問號」。

不少人看完後紛紛喊「一般中小企業全都是吧」、「所有人都是工程師嗎」、「鬼島公司，本來就沒在遵守勞基法」、「官股銀行就有半年的試用期，笑死」、「一堆上市櫃的公司也有試用期」、「有一些是換個說法，跟你說試用期後加薪」、「本人經驗，在高雄上班的時候試用期薪水真的被打8折」、「我當初試用期領的薪水超怪，還被多延長一個月」。

不過也有人說「雖然有試用期，但只聽過試用期少3千、5千的，沒聽過一次少兩成的」、「我公司是少2000」、「我是試用期全薪，但沒有分紅」、「現在搞法是試用期過後加薪跟能領津貼，但真的有打到八折的嗎？」