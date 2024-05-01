台糖終於可以不用靠處份土地賺錢了！台糖在5月1日78歲生日這天，欣喜宣布旗下7大事業部，去年(2023)轉虧為盈，賺進469萬元，為10多年首次本業有盈餘。如果加計土地出租、活化、轉投資等業外收入，全年淨利可達44億。

台糖過去有8大事業部，連年賠本不是新聞，都是靠土地活化勉強轉盈。為了健全營運，前董事長陳昭義在2019年將5家賠錢貨台糖量販店賣給家樂福，結束量販事業部，8大部變成7大事業部。原預期本業隔年就可虧轉盈，哪知2020迎來新冠疫情打擊，持續一路虧錢到2022年。

新董事長楊明州上任一周年，今在周年慶與媒體分享台糖新績效。宣布2023年7大事業部(本業)共獲利469萬元，本業終於賺錢。

台糖7大事業部，其實仍有精農與畜殖2事業部虧損，能轉盈靠的是砂糖、油品、商銷、生科、休憩5事業部。尤其是砂糖事業部，在國際糖價大漲下，因早前就以較低價進口原料，有存貨利益加持，整年獲利2.7億，其他油品與商銷兩部也有近億營業利益。

台糖現有73座加油站，去年捨棄自家招牌，改掛中油火炬識別標誌，中油點數也互通，可在站上折抵台糖商品，楊明州讚許：「汽油發油量確實增加」。隨著電動車成長，台糖加油站也破合趨勢，朝擴充充電槍前進，現有64槍，預計到明年設置達106槍。

展望今年，2月安心豚梅花肉片被台中驗出含瘦肉精西布特羅，打擊沉重，當月營業額較去年同月大跌4成，還好洗刷冤情，4月份已經恢復成長。只是統計前4個月營業額仍跌12％，台糖預計5月銷售更好後，前5月即可打平，完全走出2月瘦肉精陰霾，對今年營收有所助益。