日劇《366日》找來廣瀨愛麗絲與真榮田鄉敦的新鮮組合，但2人在劇中的際遇卻是讓觀眾看了直搖頭，廣瀨愛麗絲在首集播出後甚至還發文表示「我沒有失去五感喔」，讓網友一陣爆笑，怎樣都沒想到本人竟然會親自出面。

該劇是以日本樂團「HY」經典同名歌曲的世界觀為靈感之原創故事，劇情描述相識於高中時期的男女，他們之間未果的愛情在多年後重新展開，即使面對意外悲劇卻仍堅持對愛的人深情不渝。

由於上一檔《因為你把心給了我》劇情實在太悲催，永野芽郁失去五感的結局讓許多觀眾為之心碎，沒想到這季《366日》在第一集又出現類似的情節，讓廣瀨愛麗絲在當下於X（前推特）發文強調自己不會失去五感，雖然事後已刪除該文，但靈活的反應舒緩了不少觀眾的難過情緒。

2人首度合作，對彼此的第一印象都相當好，真榮田稱讚廣瀨「有她在現場就一片祥和」；廣瀨愛麗絲首度主演富士電視台週一晚間9點、俗稱「月9」的黃金時段，坦言確實有些壓力，加上導演和製作人也透露出這是招牌時段，只能盡量不去想，她也相當高興能飾演與自己年齡相近的角色，雖然劇中還是有高中時期的回憶橋段，但她還是努力做好自己的工作。

提到台灣，廣瀨愛麗絲透露，曾因工作造訪台灣，但依舊留下了相當好的回憶，也吃了許多好吃的美食，真榮田鄉敦在旁羨慕地說「希望有工作可以找我去台灣」，也不忘推薦《366日》，表示可能有較多的悲傷場面，但畫面都拍得相當唯美，甚至有著電影般的質感，當然最後主題曲〈366日〉也是絕對不能錯過的部分。

《366日》每週二在friDay影音獨家跟播。