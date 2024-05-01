以色列的自製防空系統相當齊全，而且已經完成部署，並持續進化，這使得多年以前向美國購買的愛國者飛彈顯得多餘，正在陸續除役。而欠缺防空系統的烏克蘭，希望以色列能夠轉移這些退役下來的飛彈，彌補防空缺口。

戰區(The Warzone)報導，根據以色列軍事網站的一篇文章，以色列的愛國者防空系統，將在兩個月內永久關閉。以色列防空陣列138 營營長表示：「我們目前正在減少愛國者發射基地的數量，直至全部系統退役。」

該報導稱，以色列正在被「更先進的防空系統」取代，包括鐵穹、大衛投石索、箭式系統。除了這3種分別代表極低空、中空域與太空防衛的系統以外，以色列的防空還包括戰鬥機、防空軍艦，這些軍艦配有巴拉克防空飛彈、海上鐵穹。另外，一種以拖車運送的雷射防空系統「鐵束」（Iron Beam）也在研發中，它與鐵穹的功能類似，可摧毀廉價火箭、迫擊砲和無人機。

以色列的綜合防空系統可以說是地球上最先進的，與美國的同類型系統有過之而無不及，這使得美製愛國者系統就顯得多餘。

這不是否定愛國者的地位，早在1991年第一次海灣戰爭期間，愛國者系統首次在以色列使用，當時就已經能夠攔截來自伊拉克的飛毛腿飛彈，有效減低了以色列與沙烏地阿拉伯的損害。

據瞭解，以色列現存的愛國者是PAC-2，總共有8個發射器。這當中有4具是美國提供，另外4具是從德國那裡接收。

雖然美國已同意了軍援烏克蘭，但是全新生產需要時間，顯然緩不濟急，這使得烏克蘭官員正在滿世界各國尋找愛國者發射系統。早先，希臘表態拒絕提供，因為自己的防空需求優先，沒辦法捐助。

烏克蘭總統澤倫斯基表示：「愛國者(系統)只有運作並拯救生命，才能被稱為防空系統，它不應該在某個儲存基地一動不動。」

以色列的報導沒有說明，在愛國者發射機退役後，這些裝備會如何處理，雖然媒體發出電子郵件詢問，但還未得到回應。媒體也聯繫了美國中央司令部，以了解美國的態度，也還沒有得到回應。

一位曾參與支援以色列防禦的美國第10陸軍防空飛彈防禦司令部前司令尚克(David Shank)表示：「我對以色列封存愛國者系統不感到驚訝，因為他們的自製武器能力更強，也更現代。」

尚克說：「我認為謹慎的做法是，以色列將這些退役裝備先出售給第三方，然後最終運往烏克蘭。」

烏克蘭目前至少擁有3個愛國者發射機，但是明顯不夠。如果能獲以色列的8套愛國者，對烏克蘭來說將是巨大的助力。