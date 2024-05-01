台北市北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」，之前爆出多起民眾泡湯遭偷拍案件，因此業績一度下滑。沒想到業者深夜於臉書粉絲專頁公佈「5月1日至9月30日」全面取消24小時營業，將泡湯營業時間調整為早上5時至0時。對此，有網友留言說「嗚嗚懷念24小時」，但也有人回「恐怖啊，現在這裡都不敢去了。」

「皇池」昔日以24小時營業，日式溫泉及美味砂鍋粥打出知名度，吸引許多民眾慕名而來，但店家昨天晚上悄悄於臉書粉絲專頁貼出營業時間調整，從5月1日至9月30日，一館（大眾男/女裸湯、雙人湯屋）從早上5點至凌晨0時，餐廳的使用時間也改為中午12點至凌晨0時，並公布休館時間，二館週二公休、三館週三公休。

3月份的偷拍影片外流事件，讓當地分局相當頭痛。（中時資料照）

而偷拍事件是在3月13日有網友在臉書社團「爆料公社」分享偷拍影片，被害女子於隔天凌晨1時許，向桃園市警察局報案。同月21日，網路再度傳出2段偷拍影片，分別為2名女子及1男1女共兩對，疑似為同一名犯人長期犯案偷拍。除了以上的影片，正當警方著手調查，Telegram「霸社」又爆出2對年輕情侶在湯屋內泡湯過程，目前累積4對情侶、1對女閨蜜，共4男6女受害。目前全案都由士林地檢署偵辦當中。

許多網友紛紛跑到皇池的臉書留言：「嗚嗚懷念24小時」、「很想泡湯，但是害怕在網路上發現自己泡湯的影片」、「不知道隱私問題處理好了沒」、「影片事件後身邊朋友都不敢再去，我也是」，面對疑問聲浪，也讓業者親上火線回應「新聞報導有說明已經是一年多前的事情，在這之後我們都有進行維修工程，新聞報導很客觀詳細，謝謝關心」

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