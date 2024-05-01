基隆市北聖慈善協會今年透過168名信眾共募集388萬元，1日捐贈1輛新式救護車給基隆市消防局，配備有12導程心電圖機組，讓消防人員可第一時間掌握急性心肌梗塞患者病況。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市北聖慈善協會今年透過168名信眾共募集388萬元，1日由北聖宮主委江永華（左）代表捐贈1輛新式救護車給基隆市消防局，由消防局長游家懿（右）受贈。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市北聖慈善協會今年透過168名信眾共募集388萬元，1日捐贈1輛新式救護車給基隆市消防局，配備有12導程心電圖機組，讓消防人員可第一時間掌握急性心肌梗塞患者病況。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市北聖慈善協會熱心公益，2年前曾捐贈基隆市消防局1輛全新救護車，今年透過168名信眾共募集388萬元，再度捐贈1輛新式救護車，配備有12導程心電圖機組，讓消防人員可第一時間掌握急性心肌梗塞患者病況，提供及時救護。捐贈儀式1日於基隆北聖宮舉行，並由基隆市副市長邱佩琳致贈感謝狀致意。

北聖宮主委江永華表示，基隆北聖宮成立20周年，為了推動公益與關懷弱勢，北聖慈善協會繼2022年11月捐贈基隆市消防局1輛救護車後，今年集結168名信眾合計388萬元善款，再度捐贈1輛全新救護車給基隆市消防局，期望為第一線救護人員提供精良救護裝備，挽救更多寶貴生命。

北聖慈善協會理事長鄭秀卿表示，今天是媽祖聖誕，再次捐出救護車意義非凡，也完成媽祖娘娘交付的任務，將大愛傳送出去造福人群。

邱佩琳表示，特別感謝北聖慈善協會的善行義舉，這幾年持續對基隆市府團隊及市民的愛護，長期投入公益不遺餘力，也對消防救護工作大力支持，今日媽祖聖誕完成捐贈第2輛救護車，將配發至救護量繁忙的信二分隊，讓第一線救護人員安心執勤。

基隆市消防局長游家懿說，基隆市去年緊急救護出勤次數達1萬8013次，送醫人數達1萬4431人，北聖慈善協會今年除捐贈消防局1輛全新救護車，還添購12導程心電圖機2組，將配發信二、信義分隊。

游指出，當患者出現胸悶、胸痛等症狀時，救護人員可利用12導程心電圖機輔助判讀急性心肌梗塞患者，心電圖自動傳送醫師群LINE群判讀，讓醫院端可及早啟動心導管醫療團隊做好急救準備，有效縮短黃金搶救時間。