總統蔡英文3月邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談，民眾黨立委黃國昌今爆，當時蔡英文親自開口說「接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」總統府否認稱黃的言論並非事實。黃晚間反擊，不要只敢躲在發言人背後，企圖用謊言，遮掩民進黨的沉淪！
黃國昌表示，即將卸任的總統想私下喬NCC人事，已經很可恥了。沒想到，醜事被揭露後，竟然還敢說謊！
黃表示，請蔡總統指教，他所發表的言論，哪裡「並非事實」？不要只敢躲在發言人背後，企圖用謊言，遮掩民進黨的沉淪！
總統蔡英文3月邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談，民眾黨立委黃國昌今爆，當時蔡英文親自開口說「接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」總統府否認稱黃的言論並非事實。黃晚間反擊，不要只敢躲在發言人背後，企圖用謊言，遮掩民進黨的沉淪！
黃國昌表示，即將卸任的總統想私下喬NCC人事，已經很可恥了。沒想到，醜事被揭露後，竟然還敢說謊！
黃表示，請蔡總統指教，他所發表的言論，哪裡「並非事實」？不要只敢躲在發言人背後，企圖用謊言，遮掩民進黨的沉淪！
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