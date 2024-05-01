由金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》開播後就靠高顏值狂吸大批觀眾，創下收視佳績，劇中人物都有完整的劇情，其中女主角洪海仁的姑姑洪凡資雖看似火爆，實則是個很愛家人，內心很柔軟的反差角色；不過台灣網友們在追劇時就發現姑姑越看越像台灣演藝圈的名人作家吳淡如。

劇中女主角的姑姑洪凡資由韓國女星金正蘭飾演，三度結婚又離婚，初登場就因為爆打小三進了監獄，出獄後衝到前夫的婚禮現場大肆破壞，卻在得知姪女洪海仁罹患癌症而不捨狂哭，充滿反差的人設獲得大批觀眾喜愛。

金正蘭在劇中以俏麗短髮示人，讓台灣觀眾倍感熟悉，日前網友在DCARD發文寫下：「最近在追熱門的淚之女王，看到姑姑一直覺得好像一個人，想了很久今天看到吳淡如的新聞發現就是她！」吳淡如和金正蘭的髮型極度相似，某些角度讓人傻傻分不清楚，底下不少網友回應：「姑姑比較好笑，演技真的很苗可麗」、「吳淡如看起來比較老」、「只有頭髮像吧！姑姑漂亮多了」、「姑姑美很多！」、「吳應該很高興」。

其實金正蘭今年52歲，吳淡如59歲，兩人差了7歲，戲外的金正蘭穿著時髦，看起來比實際年齡還要小。