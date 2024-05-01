41歲香港女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）出道23年，唱紅多首經典好歌之外，也演過《千機變》、《白蛇傳說》等經典電影，深受粉絲喜愛。近日她出席活動，穿了一套黑色禮服，胸、腰、背大挖空設計，展現完美體態，引發熱議。

阿Sa在微博分享參加品牌活動的多張性感美照，黑色優雅的長裙，深V設計展現胸前雪白肌膚，搭配黑色西裝外套，腰間線條若隱若現，下一張照片中，可以發現，退去外套後，禮服X設計是從腰一路挖空到背，露出一大片肉色肌膚，展現性感S曲線，臉部狀態看起來也十分年輕，沒有一絲老態，一點也看不出她的真實年紀。

完美照片曝光後，網友紛紛湧入按讚，大誇：「姐姐你真的殺瘋了」、「露腰X裙的設計，大膽創新」、「尤物蔡！好迷人的曲線，寶寶我永遠愛你！」、「阿Sa的腰，奪命的刀」、「寶寶好辣」、「腰線馬甲線」、「姐姐的腰不是腰！是磨人的刀！」、「這句老婆我先叫了」、「瘦成一道閃電」、「小蠻腰絕了」。

事實上，為了維持這樣完美的體態，阿Sa也是下了很大的努力，過去她曾透露自己非常討厭做運動，但是為了能維持健康體態，就算討厭，她也堅持要狂做運動，她也時常會在小紅書和粉絲分享，各種美容瘦身心得，教粉絲要如何和她一樣練出仙女天鵝頸。