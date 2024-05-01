主計總處29日公布《家庭財富分配統計》，2021年底（110年）前20％家庭的家庭資產淨值（財富）高達5133萬元，後20％的家庭財富僅77萬元，前、後20％的家庭貧富差距達66.9倍。國民黨立委李彥秀指出，根據主計處報告，台灣2021年受僱人員報酬佔GDP比重已降至43％，不僅呈現十年新低，也是1980年代以來最低，經濟成長的果實顯然到受薪階級分享不到。她直呼政府不能只「提出問題」，更要能拿出方法「解決問題」。

李彥秀今(1日)在臉書發文表示，主計總處在暌違30年之後，週一(4/29)再一次發布台灣《家庭財富分配統計》。結果顯示，2021年前百分之廿家庭的家庭財富為5133萬元，後百分之廿的家庭財富僅77萬元，財富差距高達66.9倍。而財富最高20％的家庭，其家庭總財富佔全體比重62.7％；財富最低20％家庭，其家庭總財富僅佔全體比重0.94％，連1％都不到。

李彥秀提到，另方面，根據行政院主計總處報告，台灣2021年受僱人員報酬佔GDP比重已降至43％，不僅呈現十年新低，也是1980年代以來最低；相較於當年經濟成長率高達6.53％，經濟成長的果實顯然到受薪階級分享不到。今天民進黨召委郭國文安排「如何改善受僱人員報酬佔GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」專案報告；事實上，去年10月底，費鴻泰委員也安排了完全一樣的專案報告。

「顯見，台灣經濟成長果實的分配問題的嚴重性，已經是不分藍綠的高度共識！」李彥秀強調，利用今天財政委員會專案報告質詢的機會，她提醒朱澤民主計長，台灣股市兩萬點的光鮮亮麗背後，經濟成長果實卻無法讓全民共享，形成「失溫成長」。也對主計總處在30年後，再次進行《家庭財富分配統計》的調查表示肯定，國勢的基礎調查是未來施政與規劃的重要參考，但是政府不能只「提出問題」，更要能「解決問題」。

李彥秀直言，40年前，北漂的朱澤民主計長可以用自己近七年的打拚，在台北市大安區買房子；現在的政府更要拿出方法，避免台灣的貧富差距持續惡化，讓台灣的孩子都有機會圓自己的「台灣夢」。