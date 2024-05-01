新北市水利局字2022年7月21日開始施作「新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第十二標支管工程」，施工進度至4月為止，已達89.17％，較預期進度超前12％，且將319戶沉痾未納戶成功接管，目前正於丹鳳地區部分路段巷弄布設汙水管線，同時也啟動範圍內用戶接管工程相關招標程序，預計2025年底前發包。

水利局長宋德仁表示，此案在推進施工過程中，遭遇多次大型流木、巨石、廢棄鋼軌樁、營建廢棄物障礙及潛鑽機具卡住等問題，讓工程一度陷入膠著無法進行，後經與施工團隊研議，透過讓施工人員進入直徑僅有80公分的鋼環空間，以鋼環套管工法施作，才完成汙水管段銜接。

宋德仁說，過去新莊地區的接管工程遭遇各式問題，導致無法順利替汙水用戶接管，但經過不斷尋找可行方案、場勘以及調整施工路徑，最後成功將319戶沉痾未納戶接管，大幅改善舊有建物後巷的環境。

水利局補充，汙水接管已成為全國性趨勢，各地政府積極建設汙水下水道系統，多數住戶也認同接受並積極配合工程，水利局將繼續努力，致力提供良好居住環境，若民眾有相關問題，皆可洽詢免付費污水未納戶專線0800-017-580。