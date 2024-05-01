Shawn尚融去年發行個人首張創作專輯《DOCASA》，也陸續和Vivian徐若瑄、韋禮安等歌手合作，此外，他在台語歌曲創作上同樣獲得肯定，2021年就曾為電影《詐團圓》創作主題曲〈一家伙仔〉，今年初更與台語金曲歌王許富凱合作，創作歌曲。Shaw尚融也再次受邀參與台灣首部歌仔戲職人劇《勇氣家族》電視劇原聲帶，創作和演唱片尾曲〈戲弄〉，這也下他首度演唱台語歌，唱出家族間的情感羈絆。

為了這次的合作，Shawn尚融了解傳承歌仔戲文化的重要性，他不僅從中理解重要的文化脈絡，也嘗試將自己的人生經歷融入歌曲，想把首度演唱的台語歌曲送給天上的阿公。在構思歌詞時，Shawn尚融想起自己從小看著爸爸接班家族製鞋企業，因此寫下「穿你的鞋，學你腳踏實地的走」，深受啟發的他日前也邀請爸爸一同在社群上獻聲，爸爸的歌聲大好評。

而歌曲在副歌編曲上的鋪陳更是譜出濃厚情感，熱愛音樂的他期望天上的阿公能理解自己雖然沒有繼承家族事業，但仍堅持阿公的精神為工作打拼，也更交織出劇中人與人之間的情感濃度。

Shawn尚融曾以樂團「noovy」主唱身份前往日本發展的，走遍日本大小城市Live巡演，日前時隔5年，再度赴日本演出，見到台下歌迷們的反應讓他深受感動，特別感謝粉絲們的不離不棄。他也趁著這次日本行好好度假，抽空到御殿場近距離欣賞富士山，也去了幾家他口袋名單的愛店，這次日本行，剛好趕上櫻花季，他特別到以賞櫻聞名的「千鳥之淵」看櫻花，還跟朋友相約在都廳前的公園野餐看夜櫻。