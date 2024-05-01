韓國超人氣女團TWICE不久前推出新音樂作品，銷量好之外還登上「Billboard 200」的冠軍一位，在KPOP史上是第3組登頂的女團。TWICE日本官方X最近也宣布她們將在7月推出日文專輯，還釋出封面照；其中主唱娜璉的服裝被台灣粉絲發現很眼熟，設計和顏色竟神似過去超商給的「破洞微波袋」。

TWICE近期因為隊長志效模仿子瑜道歉影片引起爭議，之後製作組道歉並修改影片，且TWICE社群上也下架才暫時平息輿論。TWICE也趕緊宣布7月將推出日文專輯的消息，轉移大眾注意力，沒想到公開9人最新團體照，主唱娜璉的服裝意外造成台灣網友熱烈討論。

娜璉在即將推出的日文專輯中造型引起討論，身上的背心神似超商微波提袋。（圖／摘自TWICE JAPAN OFFICAL X、摘自「漫才少爺 漫才ボンボン」YouTube）

原來娜璉在日文專輯的最新造型，以美人魚風格穿了激短白色小可愛和透視白長裙，罩著一件「破洞風」的背心，立刻被台灣網友在社群上轉發，有人直言「抱歉了娜璉，但妳的服裝像7-11的提袋」。

照片中娜璉身上的藍色破洞背心，看起來超像過去台灣超商會提供的熱食提袋，讓網友笑瘋，「美人魚被微波提袋套住了」、「這造型太前衛了吧，會不會掀起模仿風潮？」、「好想給娜璉看看微波提網，她應該也會笑出來」、「子瑜不覺得娜璉的衣服看起來眼熟嗎？」。