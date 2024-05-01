「2024台北水舞嘉年華」1日晚間在錫口碼頭彩虹橋登場，市長蔣萬安也一同參與開幕式，為期2個月的水舞嘉年華，每天晚上19時至21時，每半小時展演5分鐘水舞秀，蔣萬安表示，夏天即將來臨，一直很希望台北有精彩的水舞秀，首次舉辦也做到「日日有活動、周周都精彩」，期望能帶動周邊商圈發展。

開場由台北市立交響樂團附設管樂團帶來一連4首經典名曲，包含「皇家煙火」、「小夜曲」、「布基上校進行曲」、「自由探戈」，晚間7時的首場水舞，以「彩虹派對」為主題，以七彩之光描繪出繽紛的畫作，搭配樂手們輕快的演奏，而7時30分則是以「未來都市」為主題，透過科技的光影將台北打造出充滿活力與動感的空間。

蔣萬安表示，一直很希望在台北有精彩的水舞，台北首次舉辦，透過水舞、光雕雙重感受，一併展現在市民面前，同時他也分享水舞嘉年華最佳觀賞攻略，邀請市民前來觀賞，在水舞嘉年華期間也會舉辦「錫口文化節」、「單身聯誼活動」及「毛孩夏日派對」等，做到日日有活動、周周都精彩，期望帶動周遭商圈，吸引觀光客前來觀賞，也希望活動能一直延續下去。