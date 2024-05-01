今天（1日）鋒面通過、東北季風增強，北台灣氣溫稍降，明天（2日）持續受東北季風影響，中部以北、宜花地區有短延時強降雨，周六（4日）起降雨趨緩，不過下周又有一波鋒面靠近，天氣不穩定，北部及東半部地區會出現短暫陣雨。

中央氣象署資料顯示，明天在東北季風影響下，各地都有機率降雨，尤其中部以北、宜花地區有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨發生的機率，其他地區雖然空檔較多，但外出仍建議隨身攜帶雨具；溫度部分，北部及宜花地區天氣稍涼，白天高溫不到26度，其他地區上看31度。

周末降雨趨緩，下周又有東北季風來襲。（圖／氣象署）

周五（3日）東北季風開始減弱，氣溫稍微回升，不過水氣仍偏多，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；周六轉吹偏東風，各地降雨趨緩，僅剩迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨；下周日（5日）吹東南風至偏南風，水氣持續減少，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

下周一、下周二（6、7日）有鋒面位於北部海面，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；下周三（8日）北部及東半部地區局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。