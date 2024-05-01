拒談是否捍衛台灣 川普:不付錢盟友要"靠自己"

美國前總統川普日前在一場競選造勢場合喊出，「有付錢的盟友，以後就必須靠自己」，前立委郭正亮分析，這就是「交易式的孤立主義」、「美國優先」，幹嘛出這麼多錢幫忙打仗？從這個角度看，川普對大陸比較有利，可是會把籌碼拉高，拉高的過程兩岸會處於很緊張的狀態。

根據中天新聞1日報導，美國《時代雜誌》（TIMES）30日刊出對川普的訪問內容，討論如果川普重返白宮之後，施政願景是什麼？

時代雜誌認為，川普的國際政策是「交易式的孤立主義」，並提到川普2月時在一場競選活動曾經說，美國在歐洲或是亞洲的盟友，若是受到攻擊，而該國對自身防禦做得不夠的話，美國就不會出手幫忙。

川普預告，若當選之後，會把北約盟友劃分為兩個群體，一邊是付出夠多的防衛預算，一邊是付出不足的群體，以決定美國是否保護。

川普強調，這些沒有付錢的盟友，以後就必須靠自己。譬如明明俄烏戰爭對歐洲影響比較大，但歐洲國家都不花錢支持烏克蘭，美國為何要付錢？又如南韓如果不提高駐韓美軍分擔經費比率，美國很有可能從南韓撤軍。不過針對台灣問題，川普拒絕回答。

對此，前立委郭正亮今（1）日在中天電視《綠也掀桌》分析，川普講的不是台灣，而是北約。他的概念是對的，「交易式的孤立主義」是美國優先，幹嘛出這麼多錢幫忙打仗？川普如果當總統，第一件事就是結束俄烏戰爭，因為他認為 烏克蘭根本不可能打贏。

郭正亮認為，川普的立場有利於國際上有籌碼者，因為可以做交易。大陸也有很多籌碼，可以跟美國交易。從這個角度看，川普對大陸比較有利，可是會把籌碼拉高，拉高的過程兩岸會處於很緊張的狀態。

郭正亮提到，他本身有教談判，用的書是川普寫的《The Art of the Deal》，書中第一句話，談判就是要獅子大開口，要拉高態勢。而中國大陸在很多領域，相對於美國有籌碼；川普可能說，不然來做個總交易？但可能會把兩岸緊張態勢拉高。

郭正亮推測，川普不喜歡戰爭，認為戰爭不能解決問題，不如來談一談做交易。從過去的經驗，伊拉克、阿富汗花了6兆美元，最後都撤軍，現在烏克蘭眼看也快要敗了，再往前的越戰、韓戰也沒有贏。

郭正亮直言，《時代雜誌》是對的，川普就是做交易；可是交易雙方要喊價，川普喊的價就會拉到天花板。