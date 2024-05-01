外交部長吳釗燮4月30日接受「日本經濟新聞」及「日經亞洲」聯合訪問。吳釗燮指出，中共近年軍事實力增強，但經濟下滑，目前各方尚未觀察到共軍有積極準備犯台跡象。他強調，台海衝突並非一觸即發，也並非不可避免，而若台灣遭封鎖，國際社會必會強烈回應，也呼籲民主國家合作遏制威權擴張。

吳釗燮對於外界經常臆測中共可能武力犯台的時間點表示，中共這幾年軍事實力雖增強，但經濟下滑，領導人關注其國內問題，目前各方尚未觀察到共軍為犯台而積極準備的跡象。

然而吳釗燮也說，中共封鎖台灣的可能性無法排除，因此台灣持續強化糧食、能源及武器彈藥的儲備，以增強應變韌性。但另一方面，封鎖是國際法上的準戰爭行為，鑒於全球超過50％貨運行經台灣海峽，台灣位處國際飛行航線要道，全球約60％晶片及90％以上的高階晶片在台灣生產，如果中共封鎖台灣，勢必導致國際航線受阻及全球經濟重大災難，國際社會必定強烈反應。

吳釗燮進一步強調，台海衝突並非一觸即發，也並非不可避免，而當前最重要的是民主國家加強合作，以遏阻威權擴張。

吳釗燮也肯定，日本在維持印太區域和平與穩定所做的努力，包括與美韓、美菲形成新聯盟，是「四方安全對話」（QUAD）的重要成員，同時也與澳英美討論「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）第二支柱議題。

吳釗燮補充，此外，英國、加拿大、歐盟等均檢視其印太戰略並加強與台灣關係，各個峰會和重要國際會議也一再強調台海和平穩定對全球安全繁榮至關重要；美國等國更在台海行使自由航行權，以確保區域和平與穩定。對於理念相近國家對台灣的支持，我國深表感謝。

吳釗燮強調，過去8年來，台灣在蔡英文總統領導下，已是國際社會公認的重要民主國家，與威權中共形成強烈對比。台灣也在全球產業鏈扮演要角，並在許多國際人道危機上主動伸出援手，成為國際社會的「良善力量」。

吳釗燮表示，面對中共威脅，台灣始終採取溫和理性、負責任的態度，不挑釁也不退縮，同時強化自我防衛能力以遏阻中共進犯。總統當選人賴清德也已公開表示將秉持同樣的政策，致力維持台海和平現狀，相信台灣將持續為民主國家對抗威權擴張的重要夥伴。