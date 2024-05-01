今天是五一勞動節，民眾黨立委黃國昌、林國成辦公室同仁5月1日上班，可以在休會期間補休3日，民眾黨立委吳春城辦公室則是全部放假一天，民眾黨黨工也將擁有「完整14天」的家庭照顧假，從自身開始重視勞權、照顧勞工。

民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，民眾黨多位立委雖仍需到委員會質詢，或進行選服工作，但都鼓勵同仁盡量放假，若同仁因公務必須前來，除可比照勞基法以1.66倍計薪外，立委黃國昌、林國成更霸氣放送，5月1日上班一天，可以在休會期間補休3日；立委吳春城辦公室則是全部放假一天；立委林憶君為體恤同仁在地震期間兩地奔波辛勞，5月1日上班可換休兩日。

陳智菡指出，為友善勞動環境，民眾黨團於本會期已經提出若干草案修法，包含新增「家庭照顧假七天」、「親職教育假」、「中小企業發展條例」修法，鼓勵企業為員工加薪之外。

她說，民眾黨更率法令之先，率先修改組織內規，自今年勞動節當日起，民眾黨所有黨工的「家庭照顧假」都將從事假中獨立出來，也就是民眾黨黨工將擁有「完整14天」的家庭照顧假，同時也保有原本14天的事假，從自身開始重視勞權、照顧勞工。