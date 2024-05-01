新光三越台北信義新天地A9黑武士特色老火鍋，扣點訂位加贈滷味拼盤乙份。（新光三越提供）

母親節倒數不到二周，百貨餐廳訂位潮持續醞釀中，其中新光三越首次推出會員扣點訂位，吸引會員優先搶訂，微風高樓層觀景餐廳、改裝新開幕品牌訂位也約8成滿；SOGO多人套餐可一次享明星菜色，母親節當周還有合唱團表演獻母愛。

新光三越首次發起會員扣點訂位，全台超過40家餐廳、2000個餐廳席次都可訂，再享好禮加贈，開放以來會員熱烈搶訂，僅4天餐廳訂位已達6成滿，其中超人氣餐廳包括：橘色涮涮屋、欣葉日本料理、名人坊、初魚、時時香、瓦城等皆已近滿席，而目前話題品牌米其林餐廳名人坊、黑武士特色老火鍋、1010湘、老乾杯KANPAI CLASSIC等訂位也已達7成以上。

另新光三越母親節也特別企劃，蒐集上百項讓媽媽紓壓的住宿，包含君品酒店行政套房雙人房、SOCIE美妍麗青春能量療程、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店標準雙人房，即日起至5月12日於新光三越App指定店別點數專區，扣skm points即可兌換奢華體驗，最低市價25折起。

微風信義樂天皇朝－繁花品上海套餐，可預約雙人套餐至10人套餐，推薦價1788元至9988元。（微風提供）

微風信義稻舍－金醬龍蝦繽紛寶盒套餐，原價990元、優惠價899元。（微風提供）

板橋大遠百母親節餐廳訂位已至9成滿，其中以高單價的初魚日式料理等尤為搶手。（遠百提供）

SOGO台北店各館推出豐富大餐犒賞媽咪，忠孝館NARA Thai Cuisine煥新開幕，點「寵愛媽咪泰式茉香饗宴」可參加限定活動；復興館推薦新葡苑母親節6人套餐，多款明星菜色一次享受。各館也在母親節當周推出精彩表演，忠孝館5月12日邀請陽光台北青年弦樂團演出音樂會；復興館同日亦有榮星合唱團音樂會。

微風餐飲新櫃改裝熱潮下，其中微風信義、微風松高、微風南山就超過20家全新餐飲登場，像是可欣賞美景的高樓層餐廳、新開幕品牌、有推出節慶套餐組合，或有包廂的餐廳，都非常受到青睞。

微風信義高樓層訂位INPARADISE饗饗訂位已全滿，SEA TO SKY、Morton’s The Steakhouse近7成；微風南山星空塔餐廳Smith＆Wollensky、THE UKAI、川雅預約已近9成。近期新開幕的微風南山樂葵法式鐵板燒訂位已滿；微風信義岩漿火鍋、江原道韓吃一隻雞皆達8成。有推節慶套餐組合或有包廂的餐廳，如微風廣場上海茶樓、真心台菜、香茅廚、Rosmarino；微風信義樂天皇朝、S&W Buther’s Shop、稻舍、瓦城等也已8成滿。

SOGO忠孝館pd by petit doux微兜母親節4人套餐，原價3190元、特價2899元。（SOGO提供）