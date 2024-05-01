美式賣場好市多有不少人氣商品，其中廣受歡迎的Fairy洗碗精不再進貨，讓不少會員感到擔憂，也上網詢問是否有類似的產品，引起眾人討論，不少人都異口同聲推薦一款洗碗精，分享使用心得，直呼用量非常省。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己家中只剩下最後一瓶Fairy洗碗精，也明白好市多不會再進貨，好奇詢問有沒有類似的洗碗精可以替代。

貼文引起熱議，「我也看著庫存剩一瓶在煩惱要換什麼牌子」、「家裡剩不到1/3瓶，辛苦找了好久都找不到」、「還好還有庫存3箱」、「我也用完了，但為何不再進貨呢？」、「可以試試寫意見單，說很需要它，能不能麻煩採購再進貨」、「關於懊惱fairy的文好多啊，Costco都不知道嗎」。

其中最多網友建議可改用珂珂透，「去試試花王的珂珂透吧...超越」、「用完之後沒有了的話，很多人推珂珂透」、「Cucute很好用，用量也非常省」、「真的！用量超少，少到會懷疑」、「最近也入手珂珂透，發現不輸Fairy」。

另外也有人推薦其他品牌，「推美樂家，一點點就可以洗很多」、「如果不一定要買好市多賣的牌子，可以參考台酒的易洗樂唷」。