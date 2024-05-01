「火星混蛋」推出新單曲《都跟你說了》致敬Energy神曲《放手》，由火星混蛋全體共同創作，身為嘻哈團體火星混蛋一員的MC耀宗，據傳當年還是年輕氣盛嘻哈仔時，最討厭的就是天團Energy的Toro，想不到事隔10多年後，兩人竟然相談甚歡，暢談饒舌世界變化並且化敵為友。

前年MC耀宗規劃製作中的新歌時，就有口頭邀請Toro來客串MV擔任神秘嘉賓，對方也爽快答應，沒想到今年Energy正逢成功合體之際，Toro無預驚現身火星混蛋全新單曲《都跟你說了》MV，只見他被畫上如同電影《瘋狂麥斯：憤怒道》的末世感妝容，讓不少粉絲又驚又喜，再添不少話題。

正義過去曾是偶像男團泰坦TITAN成員之一，當他在MV拍攝現場看到男團界大前輩Toro到場時，嚇得馬上立正站好，還好Toro非常熱情和健談，讓拍攝現場氣氛相當熱絡，正義也說：「可以跟前輩合作到真的是非常榮幸。」甚至忍不住直呼：「太玄了！」此外，他們還發現Toro自我要求極高，一個短短5秒的畫面拍了將近30次還不夠，自己還要求再多試幾次，也讓拍攝團隊感受到他的敬業。