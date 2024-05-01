美國陸軍緬因州薩科儲備中心(Reserve Center in Saco)，展示了布萊德雷步戰車(Bradley IFV)的最新改型，名為 M2A4E1，加裝了主動防護系統(APS)，是現代化和生存能力的重大飛躍。

防衛部落格(Defense Blog)報導，M2A4E1加裝了鐵拳輕（Iron Fist Light ,IFL）主動防護系統，它就像一種保護車輛的防空砲，能夠偵察附近的高速威脅，包括無人機、火箭彈、迫擊砲等。然後擊出射彈提前引爆它，雖然會有衝擊波，但是主要威力已被破壞或偏轉。

鐵拳系統的射彈有一個顯著特點，是它的可燃式外殼，能夠減少碎片來最大程度地減少附帶損害。這種設計不僅增強了附近人員的安全，也有助於在戰鬥行動期間，保護關鍵基礎設施。

這項升級工作還與支援烏克蘭有關，根據地面作戰系統計畫辦公室(Program Executive Office Ground Combat System)的聲明，美國陸軍每向烏克蘭捐贈一輛舊款的布萊德雷，就會獲得購買 M2A4E1 的資金。