南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie日前與眼鏡品牌合作，推出聯名商品，29日她驚喜現身快閃電，不過當天造型卻因貼頭皮戴眼鏡，被大陸網友認為神似20年前的那英，粉絲們卻覺得只是都有戴眼鏡，並不一樣。

Jennie 29日現身位於東京青山的快閃店，她穿著白色的低胸吊帶裙現身，背部挖空露出大片美肌，下身搭配白色連身襪和棕色平底樂福鞋，纖細的天鵝頸綁上黑色大蝴蝶結，加上貼頭皮的雙麻花辮和銀色細框眼鏡，整體風格充滿青春少女感。

造型曝光後，大陸網友們卻指出撞臉20年的大陸女歌手那英，當時那英在《好想好想談戀愛》中戴著黑色細框眼鏡，同時是貼頭皮低馬尾，穿著黑色露肩上衣，乍看之下兩人的造型有幾分相似之處，但細看則不太相同。

粉絲們用那英在劇中的名句反駁：「你簡直是危言聳聽，但是這在日本活動，所以有點少日系風的打扮，放過這個小女孩」、「把造型師開除才是意義，把漂亮的小妮快快送回我眼前」、「反正就是好看，可愛，漂亮」、「因為活動在日本，所以風格比較偏日系」、「真的太萌啦 」。