大陸央視新聞報導，中國大陸交通運輸部消息，1日全大陸跨區人口流動量達2億0414.7萬人次，環比增長31.4％，比2019年同期（五一假期前1日，下同）增長37.9％，比2023年同期增長22.6％。

其中，鐵路客運量1642.1萬人次，環比增長35.4％，比2019年同期增長24.7％，比2023年同期增長6.3％。

公路跨區域人員流動量18506萬人次，環比增長31.5％，比2019年同期增長40.4％，比2023年同期增長24.9％。

水路客運量69.8萬人次，環比增長12.7％，比2019年同期下降44.5％，比2023年同期下降0.4％。

民航客運量196.8萬人次，環比增長2.9％，比2019年同期增長5.9％，比2023年同期下降8.8％。

大陸央視新聞報導，五一5天假期第一天，大陸迎來集中出行高峰，道路交通壓力驟增，特別是京津冀、長三角、珠三角、成渝等地高速公路出城方向、城郊地區、旅遊景區周邊道路車流集中，部分路段車多緩行。截至1日20時，假期首日大陸道路交通總體平穩，除了廣東梅大高速大埔往福建方向1日凌晨發生路面坍陷面積184平方公尺，造成20輛車陷落、24死、30傷外，未接報較大以上道路交通事故。