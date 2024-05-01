花蓮403地震發生以後，高雄市消防局特搜隊、搜救犬隊第一時間投入救援，其中的搜救犬Roger也因此爆紅。中職台鋼雄鷹今天（1日）比賽前，特地邀請消防局特搜隊員們和搜救犬擔任開球嘉賓，4隻搜救犬接連跑壘，Roger也到場參與，從三壘衝回本壘時還叼著球不願鬆口，可愛的模樣萌翻了現場觀眾。

開球後由搜救犬們輪流傳遞跑壘。（圖/翻攝youtube台鋼雄鷹 TSG HAWKS）

開球後由搜救犬們輪流傳遞跑壘。（圖/翻攝youtube台鋼雄鷹 TSG HAWKS）

台鋼雄鷹1日邀請消防局特搜隊、搜救犬隊成員來進行開球儀式，期間搜救犬羅傑（Roger）、萬斯、傳八等成員到場參與開球。

Roger傳遞棒球回到本壘，對棒球愛不釋手，咬著絕不鬆口。（圖/翻攝youtube台鋼雄鷹 TSG HAWKS）

開球儀式由消防局長王志平開球，並且由搜救犬隊成員擔任捕手。不過萬斯在本壘叼到球以後，疑似因為太過興奮，沒有朝著一壘跑去，跑到一半直接衝向二壘，並且跑到外野去，最後在台鋼球員魔鷹、搜救隊成員的勸導下，才恢復控制回到一壘、將球傳給傳八，這才讓儀式繼續下去。

而在花蓮403地震當中辛苦立功的Roger，在這次開球活動中擔任3壘跑者，叼到球以後興奮衝回本壘，但因為球球太過好玩，抵達本壘之後還是不願鬆口，與搜救隊成員在場搶球。最後成員迫於無奈鬆手，讓Roger開心叼著球球離開，讓球迷們大喊：「太萌了」。